La mancanza di Sinisa Mihajlovc si fa sentire forte per la sua famiglia. Arianna Rapaccioni, in particolare, di tanto in tanto dedica un post sui social al marito, scomparso lo scorso 16 dicembre in seguito a una lunga malattia. È la notte il momento probabilmente più complicato da sopportare. Quando le luci si spengono e gli impegni della giornata si esauriscono, il buio ci costringe a fare i conti con noi stessi e con quel che abbiamo nel cuore. Deve essere così anche per la vedova dell’ex calciatore, che condividendo uno scatto di qualche anno fa in cui la coppia era sorridente, felice e probabilmente in vacanza, scrive: “Ogni notte per me è tempesta di pensieri“. Tanti i commenti provenienti da personaggi del mondo dello spettacolo: da Paolo Conticini ad Elena Santarelli, passando per Jo Squillo e Patrizia Pellegrino. Tutti virtualmente vicini ad Arianna, stretti in un unico grande abbraccio per cercare di alleviare la sua sofferenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)