“Noi non siamo la taglia di reggiseno o i centimetri di circonferenza vita e nemmeno il numero che leggiamo sulla bilancia“. Valentina Ferragni dà una lezione agli haters che l’hanno presa di mira (e non è la prima volta che accade) per alcuni scatti in lingerie postati su Instagram in qualità di testimonial di un marchio di bianchera intima. Tra le stories infatti la sorella di Chiara Ferragni ha riportato il commento di un utente che ha scritto: “Va bene tutto, ma Valentina col fisico che ha anche no, sponsorizzare intimo”.

La diretta interessata ha quindi risposto al leone da tastiera di turno con queste parole: “Dopo quasi 10 anni in questo ambiente rimango ancora stupita dalla stupidità con cui si fanno certi commenti così ignoranti (e non richiesti) sul corpo di una donna con una leggerezza aberrante e senza il minimo senso di empatia. Potrò non piacere a tanti, potrà non piacere esteticamente il mio fisico a tanti, potrò non stare simpatica/intelligente/interessante a tanti, ma denigrare il corpo di una ragazza in salute (non parlo di bellezza soggettiva, ma di salute fisica a che è una cosa oggettiva) è veramente sbagliato. Cosa avrebbe di sbagliato il mio fisico che non può fotografarsi in intimo? Sono forse una persona che non è in salute? Sto forse facendo vedere un corpo che non sta bene e potrebbe avere un effetto negativo e di emulazione negativa per chi guarda questa immagine?”.

La Ferragni ha quindi invitato gli utenti a finirla una volta per tutte con giudizi del genere che possono ferire in modo molto pericoloso persone meno strutturate da un punto di vista emotivo. “Il parere personale sul corpo di una qualsiasi donna che si fa vedere nuda, in intimo, vestita, provocante o elegante non è affare vostro” ha scritto Valentina. “Il corpo, il peso e le forme di qualsiasi donna non è affar vostro. Noi non siamo la taglia di reggiseno o i centimetri di circonferenza vita e nemmeno il numero che leggiamo sulla bilancia”.