Il calcio piange la morte di “un combattente nato“, come lo definisce l’allenatore Claudio Ranieri. La notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic scuote il mondo del pallone: il serbo aveva 53 anni, da tempo combatteva contro la leucemia. “Ci eravamo sentiti 15 giorni fa per andare a prendere un caffè visto che abitavamo vicino, era una persona a modo. Era una persona a cui era piacevole da stare vicino. E’ stata davvero una perdita notevole per il mondo del calcio ma soprattutto per la famiglia”, dice Dino Zoff a RaiNews 24.

“Mi dispiace tantissimo, sono senza parole. Era un combattente nato, un grande giocatore ma anche come allenatore ha fatto bene. Ha fatto del bene al calcio, tutti facciamo del bene. E’ stato un grande esempio“, dice Ranieri. “Un uomo vero, la gente lo apprezzava per questo. E’ andato a testa alta fino alla fine. Lascia un grande vuoto nel mondo del calcio”, commenta all’Adnkronos la bandiera del Milan Franco Baresi. “L’ho affrontato in campo da avversario poche volte ma ho avuto modo di conoscerlo bene quando ha allenato il Milan – aggiunge Baresi – Ne ho apprezzato le doti umane e quelle professionali. Diretto, sincero“. E sui social network piovono i messaggi di addio da parte delle società. Ovviamente, quelle in cui ha militato, dalla Lazio alla Sampdoria, dal Milan all’Inter, dalla Stella Rossa al Bologna.

La S.S. Lazio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic ➡️ https://t.co/29ZOfNHotx pic.twitter.com/8TSFwASCyG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 16, 2022

Heaven has gained another legend. You will be sorely missed, Siniša. — AC Milan (@acmilan) December 16, 2022

Non si è mai pronti a salutare un compagno di viaggio.

Ciao Sinisa — Inter (@Inter) December 16, 2022

L’#ASRoma piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si unisce al dolore dei familiari. Ciao Sinisa ???? pic.twitter.com/cbPGsK1kCJ — AS Roma (@OfficialASRoma) December 16, 2022 Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore pic.twitter.com/1ebCMHZoRf — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) December 16, 2022

Sa velikim žaljenjem obaveštavamo zvezdaše da nas je danas napustio legendarni Siniša Mihajlović. Veliki zvezdaš i čovek sa neverovatnim srcem i snagom preminuo je u 53. godini života. Naš klub izražava najdublje saučešće porodici Mihajlović. Neka mu je večna slava! ????⚪️#fkcz pic.twitter.com/P5pSpX6bbZ — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 16, 2022

RIP Sinisa.

La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari. pic.twitter.com/vmYhSeDb8P — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 16, 2022

Ciao Mister ???? pic.twitter.com/pVCLBPMlwR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 16, 2022

Il Palermo partecipa al dolore per la morte di Sinisa #Mihajlovic ????????

Una grande perdita per chiunque voglia bene al calcio. — Palermo F.C. (@Palermofficial) December 16, 2022