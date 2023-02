Non passa giorno senza che non spuntino indiscrezioni sulla coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ultimamente si fa un gran parlare di una ipotetica crisi tra i due. Crisi che viene puntualmente smentita e poi rilanciata da nuovi, presunti, indizi.

A parlare della brutta aria tra Totti e Bocchi è stata l’influencer Deianira Marzano salvo poi fare marcia indietro e rassicurare tutti sullo stato di salute della relazione della coppia. Poi, però, sono emersi alcuni particolari che hanno fatto dubitare i fan. Noemi avrebbe smesso di seguire Francesco sui social (informazione però che non trova riscontro nel momento in cui scriviamo, dal momento che la Bocchi lo segue eccome), e gli ultimi post sul suo profilo sono di dicembre 2022, poi il silenzio. Come se non bastasse, Totti non indosserebbe più l’anello uguale a quello della compagna. Anzi, fonti vicine a Francesco riferiscono che “lo indossa solo in alcune occasioni”, probabilmente quelle in cui potrebbe essere paparazzato. Dove sta la verità? Davvero dopo un anno di relazione la storia che ha cambiato per sempre la vita di Francesco Totti portandolo alla separazione da Ilary Blasi è già al capolinea? La verità sta nella prossima conferma o smentita che, siamo certi, non tarderà ad arrivare.