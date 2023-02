Risolto in poche il caso di un uomo trovato morto la notte scorsa, intorno alle 4, in strada a Portoferraio, all’isola d’Elba, in provincia di Livorno. Su ordine della Procura di Livorno, i carabinieri della compagnia di Portoferraio hanno sottoposto a fermo un 24enne elbano, pregiudicato, perché “gravemente indiziato” di essere l’autore dell’omicidio di Angelo Carugati, 53 anni, cuoco residente all’Elba ma originario della Lombardia, che lavorava nei ristoranti dell’isola. Secondo gli inquirenti il 24enne avrebbe colpito la vittima con pugni, calci, un bastone ed altri oggetti, Il fermato è accusato anche di rapina, ma al momento si ignora il movente. Allontanatosi dal luogo dell’omicidio, il 24enne, nato sull’isola da genitori stranieri, è stato poi rintracciato dai militari e portato nella caserma dell’Arma di Portoferraio. L’indagato è stato trasferito in carcere a Livorno in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.