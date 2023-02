“Se vince Fontana, con tra l’altro Fratelli d’Italia più forte che in passato, la Lombardia diventa un laboratorio regressivo che mette a rischio la libertà e la sicurezza delle donne“. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, durante un appuntamento elettorale con i Radicali a Milano. “Come è accaduto nelle Marche e col disegno di legge prima presentato poi seminascosto in Parlamento, Fdi e la destra vogliono attaccare in maniera evidentissima la legge 194: è diritto delle donne e delle ragazze di decidere di sé, sul proprio corpo e sulla propria vita – ha aggiunto -. Noi invece pensiamo il contrario: se vinciamo noi, la Lombardia diventa il laboratorio della piena e giusta applicazione della 194 affinché obiezione di coscienza non diventi mai un modo per frenare il diritto delle donne di decidere di sé”.