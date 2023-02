Due persone sono morte e almeno dieci sono disperse in India per una violenta valanga precipitata dal picco di Afarwat sulla località sciistica di Gulmarg, nello stato himalayano del Jammu e Kashmir. Quattro si sono salvate. I soccorritori temono che siano almeno una decina gli altri sciatori travolti, alcuni dei quali stranieri, e tuttora seppelliti sotto la neve. Un video diventato immediatamente virale mostra il momento in cui altri sciatori terrorizzati cercano di mettersi in salvo. Da giorni il servizio meteorologico dello stato aveva lanciato un’allerta valanghe nella zona. Due polacchi sono morti e altri 21 sciatori sono stati salvati dal luogo di una valanga che ha colpito la località indiana di Gulmarg, come reso noto dalla polizia. Un’enorme slavina di neve è precipitata dalla vetta di 4.390 metri del Monte Apharwat nel Kashmir amministrato dagli indiani e ha seppellito quasi due dozzine di persone sul pendio, tutti stranieri tranne due guide locali.