Il duetto che non ti aspetti. Eros Ramazzotti torna a intonare Più bella cosa e lo fa con la ex moglie Michelle Hunziker. A passeggio per le vie di Milano, i due – che presto diventeranno nonni – vengono riconosciuti da alcuni passanti che incuriositi si avvicinano e in men che non si dica scatta il momento karaoke. La Hunziker in un primo momento appare piuttosto imbarazzata, ma poi si lascia andare unendosi al coro improvvisato. Proprio Più bella cosa è stata, in un passato piuttosto recente, al centro di alcune dichiarazioni del cantautore che ha sfatato un vecchio mito: quello che il brano fosse dedicato proprio a Michelle. “Quella canzone lì non era dedicata a Michelle, l’ho scritta nel 1995. Sono notizie che partono e non si fermano più. Ma era scritta per un’altra cosa” aveva spiegato Eros.

Ai fan però poco importa: ormai la canzone è, nella memoria collettiva, legata alla storia d’amore con Michelle Hunziker. Per questo motivo il fatto che Ramazzotti l’abbia intonata insieme a Michelle ha entusiasmato quanti, a distanza di molti anni, ancora sperano in un ritorno di fiamma tra di loro. “Bellissimi insieme, secondo me hanno ancora una piccola fiammella accesa nel loro cuore” scrive qualcuno nei commenti del video condiviso dalla pagina Pipol Gossip, “Secondo me lui è ancora pazzo di lei…” scrive qualcun altro. Lo stesso Ramazzotti intervistato da Mara Venier a Domenica In aveva rivelato quanto sia stato importante il loro amore: “Michelle Hunziker è stata il mio grande amore, ed è la madre di mia figlia”. Quel celeberrimo “grazie di esistere” della hit del 1996, dunque, suona appropriato anche oggi che tra di loro ci sono stima e affetto che vanno oltre la fine della loro storia.