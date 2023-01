È morta all’età di 64 anni l’attrice Lisa Loring, nota per essere stata la prima Mercoledì Addams della storia, nel telefilm in onda negli anni ’60. Loring aveva solo 5 anni quando vestì i panni di Mercoledì, personaggio ritornato in auge negli ultimi tempi grazie alla serie di Netflix.

L’attrice è morta in seguito a un ictus. A dare la notizia del decesso è stata la sua amica Laurie Jacobson su Facebook: “Quattro giorni fa aveva subito un ictus a causa del troppo fumo e della pressione alta. Dopo essere stata tenuta in vita dalle macchine per tre giorni la sua famiglia ha preso la difficile decisione di staccarla e questa notte ci ha lasciati”.

La vita di Lisa Loring non è mai stata facile: la madre soffriva di alcolismo ed è morta quando Lisa aveva 10 anni. Dopo la grande popolarità ottenuta con The Addams Family si è ritirata dalle scene tornandovi negli anni ’70 con piccoli ruoli al cinema e in tv: ha fatto parte del cast della soap opera As the World Turns dal 1981 al 1983. Nella vita sentimentale della Loring anche il matrimonio con l’attore porno Jerry Butler.