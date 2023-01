“Ho visto Jack Nicholson fare una cosa a tre nei bagni della Playboy Mansion”. Ancora una sbirciatina in anteprima al libro autobiografico di Pamela Anderson – Love, Pamela – ed ecco una nuova scenetta piccante da raccontare. L’ex bagnina di Baywatch in un’intervista a Variety ha ricordato un episodio che le è accaduto mentre si trovava in visita alla magione di Hugh Hufner, fondatore e guru della celebre rivista per la quale la Anderson prestò le sue grazie in copertina, finendo lanciata nel firmamento dello star system hollywoodiano e non solo. “Mister Nicholson era in compagnia di due bellissime donne, ridacchiavano e su baciavano tutti e tre baciandosi contro al muro, sfregandosi l’uno con l’altro. Mi sono avvicinata allo specchio per aggiustarmi il lucidalabbra e pur facendo finta di nulla mi è caduto l’occhio su quello che stavano facendo”, ha spiegato la Anderson. Poi il colpo di genio, di Pamela. “Non ho potuto trattenermi e ho catturato la sua attenzione nel riflesso e immagino che questo lo abbia portato al traguardo (all’eiaculazione ndr) perché ha emesso un rumore strano, mi ha sorriso e mi ha detto “Grazie, cara”. Anderson ha comunque lodato l’ambiente della Playboy Mansion (“Era pieno di artisti, filantropi, intellettuali, belle donne. Una grande esperienza”) contrariamente a molte testimonianze negative rispetto a ciò che Hefner&co. combinavano durante i party nella splendida magione.