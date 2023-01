Della serie “Mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un ca**o” (o almeno, così parrebbe…). No, non parliamo del Marchese del Grillo bensì di Belén Rodriguez. La showgirl argentina, come riportato da Milano Today, di recente avrebbe bloccato i binari del tram 1 e dunque il traffico, nel capoluogo lombardo. Come? Parcheggiando la propria grande automobile sui binari, così come si evince chiaramente dagli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo. “Andava di fretta. Era talmente accecata dai suoi impegni da non considerare che lasciare l’automobile sulle rotaie avrebbe potuto creare problemi alla circolazione dei tram”, si legge sulla testata milanese. Resasi conto dell’errore, Belén è stata costretta a spostare il mezzo. Com’è finita? L’ha passata liscia. Per lei, infatti, nessuna multa. Non finisce qui. Pare, infatti, che non sia la prima volta che la conduttrice de Le Iene fa parlare di sé e dei suoi parcheggi selvaggi. Nel 2017, insieme all’allora fidanzato Andrea Iannone, lasciò l’auto su un marciapiede, in curva e bloccando completamente il passaggio. Quindi Iannone, con cui Belén si era recata in un locale in zona Porta Romana (Milano), dopo 5 minuti di clacson era tornato indietro per spostare la macchina; un’altra automobile (anch’essa parcheggiata sul marciapiede) non riusciva ad uscire. Quindi il caos e i paparazzi che avevano prontamente ripreso tutta la scena. “Chiedo umilmente scusa”, furono le parole del motociclista che, adesso, si è fatto un ‘regalino’ non da poco. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Iannone ha scelto di concedersi il lusso di una Porsche 911 Carrera 4s. Lo ha annunciato lui stesso ai fan, attraverso una Instagram story, dove l’autovettura è stata mostrata solo parzialmente, con una foto in bianco e nero. L’automobile – che dovrebbe essere di un colore scuro ed opaco – colpisce subito per il fascino e la maestosità. Motore 6 cilindri che genera 450 CV di potenza, con una lunghezza di 4.519 mm e una larghezza di 1-852 mm, il tutto per più di 140.000 euro. Questa, almeno, la parcheggerà bene? Invece Belén, che al momento non ha commentato la vicenda riportata da Nuovo, si gode il ‘suo’ Stefano De Martino e il ritrovato amore, mentre sul versante lavorativo continua con la conduzione de Le Iene. Non un momento facilissimo, vista la grande litigata che ci sarebbe stata tra l’ideatore del programma di Italia Uno (Davide Parenti) e Teo Mammucari, che ha affiancato Belén fino alla scorsa settimana. Adesso, al posto del conduttore romano, ci sarà Max Angioni, ex comico di Zelig, Italia’s Got Talent e Lol – Chi Ride è Fuori 2. Come se la caverà Angioni? Ma soprattutto: cos’è accaduto tra Parenti e Mammucari? Il primo, intervistato da La Stampa, ha sostanzialmente scelto la via del ‘no comment’.