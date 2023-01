Lavora solo 30 minuti al giorno e guadagna 40mila dollari a mese. Sembra purissimo spam che invade smartphone e pc, invece è realtà. Almeno questo è quello che raccontano diversi siti web di business e finanza come Cnbc.com. Si tratta della storia di un ex pilota militare e ex venditore di auto di lusso della Virginia, tal JP Mancini. L’uomo è proprietario di uno yacht da 74 metri, il Plectrum, che può arrivare ai 140 km all’ora e che costa 400mila dollari. Attraverso la piattaforma Boatsetter, Mancini ha messo in affitto il suo gioiellino a cifre tra i 799 e i 1899 dollari per viaggi che vanno dalle due alle otto ore, escluso il costo del carburante e, ovviamente, la mancia. I clienti devono anche obbligatoriamente noleggiare un capitano scelto in una lista proposta da Mancini stesso. E visto che il noleggio del Plectrum ha avuto un successo incredibile, Mancini ha anche acquistato una seconda imbarcazione, questa più piccola, anch’essa da noleggiare a ore. Va anche detto che Mancini ha dichiarato di pagare ogni mese 6mila euro di rate per ripianare il debito che ha rispetto all’acquisto di entrambe le barche. Nonostante ciò, Mancini ha dichiarato ad Cbnc.com che lavora 30 minuti al giorno per gestire le pratiche commerciali e amministrative dei vari noleggi, nonché di manutenzione dei mezzi, e che in media da questa attività ricava sui 38.800 dollari al mese. Per chi fosse interessato le barche di lusso si trovano attraccate in Florida, nel porto turistico di Key West.