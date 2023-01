A Napoli ci sono i coccodrilli? Così sembrerebbe stando a un video divenuto virale sui social nel quale si vede un animale del tutto simile a un coccodrillo aggirarsi indisturbato nelle acque antistanti la Rotonda Diaz. A destare il sospetto che la verità sia un’altra, però, è anche il fatto che i pescatori che gli stanno a pochi metri di distanza continuino a svolgere tranquillamente il proprio lavoro.

Carmine Meloro del comitato pescatori di Napoli infatti fa sapere a Fanpage che si tratterebbe “di un coccodrillo meccanico. Una sorta di robot, insomma, utilizzato per effettuare delle riprese video per una nota trasmissione tv”. Le immagini sarebbero del 27 gennaio scorso, e spiega ancora Meloro: “Si tratterebbe di una nota trasmissione televisiva. Abbiamo appreso che c’erano anche altri operatori e tecnici che osservavano i movimenti del coccodrillo, tra la curiosità di tante persone che hanno assistito alla scena sul Lungomare di via Caracciolo”.

Francesco De Giovanni, consigliere della I Municipalità Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, commenta: “Fa sempre piacere che ci siano produzioni video a Napoli per raccontare magari leggende e storie della città e valorizzare la storia, la cultura e la bellezza del territorio. Ci auguriamo che anche in questo caso del coccodrillo si tratti di una storia del genere, in grado di dare il giusto lustro alla città”.