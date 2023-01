Gianluca Grignani resta in gara al Festival di Sanremo. Nonostante lo spoiler del brano inedito, diffuso ieri dallo scrittore Gian Paolo Serino, non ci saranno ripercussioni sul cantautore milanese. Stando al sito “Mowmag”, infatti, durante una diretta Facebook (poi eliminata) il critico letterario avrebbe fatto ascoltare uno stralcio di “Quando ti manca il fiato”, la canzone che l’artista presenterà sul palco del teatro Ariston. Serino sostiene di aver contribuito alla stesura del testo, ma non figura tra gli autori (Gianluca Grignani ed Enrico Melozzi) e non fa parte dello staff che accompagnerà il cantante nella settimana sanremese. E c’è di più. Dall’ascolto dei pochi secondi pubblicati online si desume che non si tratterebbe della versione definitiva del brano e lo spoiler di pochissimi secondi, comunque, non pregiudica la partecipazione a Sanremo 2023. Un colpo che la Rai, dunque, non ha accusato. Anche perché non è la prima volta che accade. Negli scorsi anni, già Fedez e Gianni Morandi avevano pubblicato erroneamente pezzi delle loro canzoni su Instagram e, anche in quei casi, la direzione del Festival, in accordo con la Rai, non aveva preso provvedimenti.