Servizi, sviluppo e lavoro. I cittadini lombardi che andranno a votare il prossimo 12 e 13 febbraio per scegliere il prossimo presidente della Regione saranno chiamati a decidere su questi temi, al centro dei programmi elettorali di tutti e tre i candidati. Grazie al software utilizzato è possibile visualizzare in grade le parole più presenti nelle agende dei politici. Uno studio quantitativo, che restituisce una fotografia dei temi intorno cui si sta articolando la campagna. Un termine estremamente diffuso in tutte le agende è servizi. Si tratta di un ombrello sotto cui vengono raggruppate le prestazioni offerte dalla Regione a livello sanitario, assistenziale e dei trasporti. Non a caso proprio traporto è un altro termine presente in tutte le visualizzazioni grafiche, così come sostantivi ed aggettivi che rimandano alla sanità.

Sviluppo è il termine più presente nel programma del candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, mentre occupa la seconda posizione nelle agende di Attilio Fontana e Letizia Moratti. Il candidato del centrosinistra punta a una crescita economica inclusiva, mentre il centrodestra rivendica i primati economici della Lombardia. Imprese, invece, è il cavallo di battaglia di Moratti. Nel programma della candidata di Azione-Italia Viva si trovano rimandi frequenti anche alle infrastrutture, tema decisamente meno presente nell’agenda degli altri candidati.

Attilio Fontana – Una parola è appannaggio della visualizzazione grafica dell’attuale presidente: eccellenza. Il candidato del centrodestra rivendica infatti il lavoro svolto nei cinque anni di amministrazione e il programma è costellato di riferimenti all’economia. Ne sono esempio alcuni termini come competitività, mercato e investimenti. L’agenda del centrodestra fa perno anche su un altro cavallo di battaglia della coalizione: la sicurezza.

Pierfrancesco Majorino – Alla parola imprese il candidato del centrosinistra affianca il sostantivo lavoro e lavoratori. Termini presenti anche nelle visualizzazioni degli avversari, ma quantitativamente più frequenti nell’agenda di Majorino. Anche welfare compare scritto più in grande, così come il termine comunità che in questa nuvola occupa maggiore spazio. Il rimando alle politiche territoriali, con la parola territorio, è invece ugualmente presente in tutti e tre i programmi.

Letizia Moratti – Salta all’occhio nella nuvola grafica dell’ex prima cittadina di Milano il sostantivo artigianato, così come PNRR ripetuto più volte nell’agenda di Moratti e assente dalle visualizzazioni degli avversari. Altra esclusiva della candidata di Azione e Italia Viva è la parola allevamenti, mentre il termine chiave che rimanda al tema della sicurezza è criminalità. Salute e benessere sono i sostantivi utilizzati per approcciare la sanità lombarda.