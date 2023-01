La Corte superiore di San Francisco ha rilasciato il video dell’aggressione, avvenuta lo scorso 28 ottobre, ai danni di Paul Pelosi, marito della ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, per mano del 42enne David DePape. L’uomo aprì la porta al proprio assalitore intorno alle 2 di notte. Quest’ultimo, successivamente, ha dichiarato alla polizia di essere alla ricerca della moglie dell’imprenditore per “prenderla come ostaggio, interrogarla e romperle le rotule qualora avesse mentito”. Nel video, tratto dalla bodycam di uno dei poliziotti intervenuti dopo la chiamata al 911, si vede Pelosi che, momentaneamente, è riuscito a bloccare DePape, tenendogli il martello che ha con sé. Ma mentre uno degli agenti chiede che cosa stia accadendo, l’aggressore si libera dalla presa e colpisce alla testa Pelosi.