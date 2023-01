Aveva destato preoccupazione la fasciatura alla mano e al braccio sinistro. Ora è la diretta interessata a raccontare cosa è accaduto realmente alcune settimane fa. Serena Bortone, conduttrice di punta del primo pomeriggio di Rai 1, affida il suo racconto al mensile Ok. Salute e Benessere. “Tutto era cominciato il 25 settembre – scrive sulla rivista – giorno delle elezioni politiche, quando con i giornalisti e gli amici appassionati di politica passo la notte chattando con il telefonino per commentare i risultati del voto. Ci scambiamo dati, opinioni, ipotesi. Più ne arrivavo, più digito. Sono sempre molto social e quando ci sono grandi eventi mi piace condividere le informazioni”. Il problema per la giornalista Rai arriva all’alba, quando decide di andare a dormire. “Sento che il pollice della mano sinistra è indolenzito. Passano i giorni e la situazione non migliora, ma siccome sono per natura ottimista, non mi preoccupo”. La Bortone, nonostante le fitte al polso, continua a condurre una vita normale e a praticare yoga.

Ma il dolore peggiora giorno dopo giorno e sono proprio i suoi “affetti stabili” a convincerla a confrontarsi con uno specialista. “Il medico – racconta – mi prescrive una cura a base di antinfiammatori, tanto ghiaccio sul polso e un percorso di fisioterapia che, però, non da gli esiti positivi sperati”. Dopo qualche settimana decide di prenotare una risonanza magnetica. Qui, finalmente, arriva il responso: tenosinovite di De Quervain ovvero un’infiammazione alla guaina che riveste i due tendini del pollice. “Per pura curiosità – continua Serena Bortone nella testimonianza – mi spingo a cercare notizie su internet e scopro che questa malattia colpisce le mamme quando tengono per lungo tempo in braccio i neonati, oppure gli adolescenti a causa del troppo tempo passato a chattare o a giocare ai videogame”. Anche la madre della conduttrice è stata coinvolta nella ricerca su una vecchia enciclopedia scoprendo che quello di cui soffre la figlia in passato “colpiva le donne perché lavavano a mano e strizzavano le lenzuola”.

Solo un’operazione può salvare la situazione così “lunedì 9 gennaio mattina, alle 8, sono in sala operatoria – racconta – alle 14 sono in diretta su Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Devo portare la fasciatura per venti giorni e sono fiduciosa che tutto tornerà come prima”. La conduttrice della rete ammiraglia Rai si lascia andare anche sulla sua vita quotidiana: “Non sono ipocondriaca, ma costante: abitualmente faccio tutti i controlli necessari, a partire dalla mammografica. Mi piace godere dei piaceri della vita, considero il cibo gioia e convivialità, mi tengo in forma con lo yoga che mi aiuta nel fisico e nella mente perché favorisce la concentrazione”. Una diretta quotidiana, come è la sua in ona dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 14, impone anche tanto controllo e non permette mai cedimenti fisici. “La mattina – confida – quando mi sveglio non bevo caffè, ma un litro di tè verde mentre leggo i giornali: un vero e proprio rituale che osservo da molti anni. Non pranzo mai, ma subito dopo la puntata, durante la riunione con i colleghi, mangio qualcosa di leggero e se posso cerco di cenare presto spesso in compagnia”. La cura del suo corpo è una conquista arrivata con la maturità, infatti da ragazza la Bortone si concentrava solo sulla parte intellettuale e psicologica “grazie anche alla psicoanalisi che ho iniziato a frequentare quando avevo 25 anni. Oggi ho acquisito la consapevolezza che prestare attenzione anche alla forma fisica non è un lusso o una perdita di tempo, ma la condizione fondamentale per esprimerci al meglio”. Il tassello fondamentale della sua vita? Ne è certa: “Donare e ricevere gioia”, fa sapere la giornalista.