Se avete visto il video dell’uomo che urla disperato mentre si trova in aeroporto a Istanbul, ebbene vorremmo spiegarvi come stanno davvero le cose. Il passeggero stava per volare in Svizzera con i suoi quattro cani ma, quando ha chiesto di vederli, la compagnia aerea ha detto che non era possibile. Lui ha iniziato a urlare: “Dove sono i miei cani?”. Dunque, i cani erano (e sono) vivi e menomale ma l’uomo non ha potuto avere informazioni su di loro. Per questo si è infuriato. E molti, anzi moltissimi, sono stati gli utenti di Twitter e TikTok solidali con lui: “Se fosse successo a me avrei fatto peggio”, “Trovateli! Fateglieli vedere”, “Mamma mia che tragedia”, si legge.