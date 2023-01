Elon Musk ha cambiato il suo nome in ‘Mr. Tweet‘ su Twitter dopo che un avvocato lo ha chiamato così per errore durante un processo agli azionisti di Tesla. L’avvocato ha detto si è trattato di un “errore freudiano”, ma Musk ha scherzato dicendo che era “probabilmente una descrizione accurata”. Il processo è il risultato di un’azione legale collettiva che sostiene che Musk abbia commesso una frode sui titoli tramite un tweet nel 2018. Musk, che è il ceo e proprietario di Twitter dalla fine dello scorso anno, non ha mai evitato di utilizzare la piattaforma. “Ho cambiato il mio nome e ora Twitter non mi permette di cambiarlo di nuovo“, scrive Musk postando un emoji con la risata.