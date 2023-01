I fan di Britney Spears sono sempre pronti a prestarle aiuto. Anche quando, in fondo, sembra non essercene bisogno. Nelle ultime ore, insospettiti dall’ennesima mossa social della cantante, i seguaci della popstar hanno tempestato di telefonate la polizia di Ventura, in California, chiedendo di fare un controllo nella casa di Britney perché temevano fosse in pericolo. Ma che cosa ha fatto scaturire una tale preoccupazione?

La Spears ha condiviso su Instagram uno dei suoi numerosi post a dir poco enigmatici. Soggetto della foto questa volta è una Porsche 911 991. I fan della cantante ci hanno letto una chiara richiesta d’aiuto (911 è infatti il numero che negli Stati Uniti e in Canada viene digitato per emergenze di qualsiasi tipo, ndr) e per questo motivo si sono messi in contatto con la polizia locale. Del resto negli ultimi anni i sostenitori della Spears hanno più volte pensato che la loro beniamina usasse i social anche per lanciare un grido d’allarme, soprattutto durante il periodo della conservatorship. Ecco perché pure questa volta sono subito scattati sull’attenti, a maggior ragione considerato che poco dopo l’ex lolita del pop ha cancellato il proprio profilo Instagram (come ormai fa un po’ troppo spesso).

Gli agenti sono quindi corsi sul posto e hanno constatato che Britney non era in pericolo di vita, anzi stava benissimo. TMZ ha contattato la polizia di Ventura la quale ha confermato come la preoccupazione dei fan fosse immotivata. Ecco che cosa riporta la fonte: “Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo di Ventura Co. ha detto a TMZ che erano circa le 23:00 di martedì sera quando hanno iniziato a ricevere chiamate su Britney Spears. I fan dicevano che lei aveva cancellato il profilo Instagram dopo aver chiesto aiuto. Le autorità sono andate a casa sua per cautela. I fan di Britney Spears credevano che ci fosse qualcosa di seriamente strano e preoccupante nella cantante dopo che il suo account Instagram era scomparso. Per questo in molti hanno chiamato la polizia a casa sua per vedere se fosse in pericolo. Fonti delle forze dell’ordine ci assicurano che Britney ha cancellato il suo account Instagram nelle ultime 12 ore. I fan si sono allarmati, credendo che l’account cancellato significasse che Britney era nei guai e hanno chiamato l’ufficio dello sceriffo. Gli agenti sono poi andati a casa di Britney e hanno stabilito che non c’era motivo di credere che fosse in pericolo”. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, ma i comportamenti di Britney restano ancora oggi un mistero insondabile, e l’impressione è che tutti si aspettino che prima o poi arrivi la notizia che nessuno vorrebbe sentire.