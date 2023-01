Bizzarro episodio alla BoboTv. Una parte di diretta dell’ormai famosa trasmissione lanciata su Twitch da Christian Vieri è diventata virale sui social. Il motivo? Qualche problema fisiologico. Mentre Lele Adani stava analizzando la vittoria della Lazio sul Milan, infatti, si è sentito il rumore di quella che è sembrata essere una flatulenza. Tutti i conduttori sono rimasti impassibili, ma i fan su Twitter si sono scatenati a commentare l’accaduto. “Sarà stata una ‘ventata’ di Ventola?”, ha scritto qualcuno; “‘Fantantonio’ che ha esagerato con riso, patate e cozze?”; “Lele Adani in ‘turbolenza charrua’?”, hanno cinguettato altri. E ancora: “Il meteorismo del bomber Bobo Vieri?”.

Al di là del curioso accadimento, la puntata della BoboTv ha fatto discutere per gli attacchi di Cassano al giornalista Fabio Caressa. L’analisi condotta dall’ex fantasista barese è ricaduta sul difensore dell’Inter Milan Škriniar che, secondo il telecronista di Sky Sport, è un buon giocatore ma sostituibile. “In Italia ci sono troppi incompetenti – ha tuonato Cassano –. Quando il signor Fabio Caressa dice ‘tanto Škriniar va via, per me meglio Baschirotto’, con tutto il rispetto di Baschirotto, di cosa sta parlando?”. Un’aggressione poi sfociata sul personale: “Adesso lo sto nominando, visto che ormai anche lui era nell’oltretomba, che non lo cagava più nessuno. Adesso gli dico: Fabio Caressa, non capisci una min***a, di cosa parli? Di cosa stiamo parlando? Di nulla, parliamo sempre del nulla. Ma con lui ci sono mille altre persone, che gli vanno dietro a queste persone qua, anche in altre reti”.