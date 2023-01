“Che abbia inizio l’inferno più totale!”. Matteo Fioravanti rompe gli indugi con uno slogan dal sapore mefistofelico e anche lui si arruola su OnlyFans. Sì, proprio lui, l’ex tronista di Uomini e Donne che aveva conquistato ammiratori (e soprattutto ammiratrici) grazie ai suoi modi gentili, garbati, amorevoli. Invece arriva la svolta: l’approdo sulla piattaforma che vende contenuti a luci rosse sembra ormai una costante per chi vuole rilanciare la sua notorietà. E, soprattutto, provare a garantirsi qualche soldo in tasca grazie agli abbonamenti sottoscritti dai fan. Una scelta che non riguarda soltanto le donne.

Stavolta, però, la decisione di Matteo non è stata accolta positivamente dal mondo del web. Sono arrivate critiche a raffica. C’è chi commenta: “Il problema non è quello che hai deciso di fare della tua vita, sono fatti tuoi, il problema è che ti sei presentato come Padre Pio e invece…”. Incalza un altro utente: “Facevi il timidone e adesso… guardati”. Qualcuno è ancora più severo nel rappresentare la sua delusione: “Sembra che ora sia normale prostituirsi, che degrado”. Dopo la valanga di critiche, c’è anche chi prova però a difenderlo: “C’è ancora gente che nel 2023 giudica cosa fanno gli altri con il proprio corpo…”.

D’altronde Matteo promette di non nascondere nulla, anzi, di garantire contenuti piccanti a chi deciderà di investire 14,99 dollari al mese per poterlo contemplare. Come? Lui utilizza l’icona “vietato ai minori di 18 anni” per far promozione alla sua pagina, lasciando così intendere che i suoi contenuti saranno ben poco castigati. Quello di Matteo non è l’unico caso di “alunno” di Maria De Filippi transitato direttamente dalla tv a OnlyFans. C’è Lucas Peracchi, che è riuscito a creare un vero e proprio business. A lui, ex fidanzato di Mercedesz Henger figlia della pornostar Eva, è andata bene. Rivelava che le sue mutande venivano pagate profumatamente. Poi c’è Joele Milan. Nessun annuncio ufficiale per lui, ma è stato il sito “Isa e Chia” a rivelare che ha aperto il suo canale.

Ora arriva Matteo Fioravanti. Il giovane romano, il più piccolo di cinque figli, che aveva avuto una breve relazione con la corteggiatrice di Uomini e Donne Noemi Baratto. Proprio in quell’occasione Matteo aveva messo in mostra non solo la sua avvenenza, ma anche i suoi modi di fare garbati e gentili. Poi i due hanno rotto e Matteo è tornato alla sua vita di tutti i giorni. Evidentemente gli stava stretta, dato che ha deciso di riaccendere i riflettori sul suo corpo statuario. Ma in chiave piccante. E a pagamento. Una versione hot che però non è apprezzata da tutti. Il commento più frequente: “Che delusione, mi piaceva”.