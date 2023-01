FIRMA LA NOSTRA PETIZIONE PER CACCIARE NORDIO

“I casi di violazione della privacy dal 1 settembre 2020? Nessuno”. Lo ha detto il garante della privacy, Pasquale Stazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle intercettazioni in Commissione Giustizia al Senato, rispondendo a una domanda dell’esponente M5s Scarpinato. “Dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, nel 2020, non abbiamo registrato alcun caso” di abusi ha specificato Stanzione. Mentre sui numeri del periodo che va dal 2000 al 2020 “non posso essere preciso, ma le ipotesi esaminate non sono moltissime. Su questo posso tranquillizzare la Commissione” ha aggiunto