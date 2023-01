Tra Twingo e Ferrari, Rolex e Casio, ci sono nuovi sviluppi all’interno della più chiacchierata separazione di questi tempi, quella tra Shakira e Piqué. Tra attacchi canori e dirette Twitch, pare che ci sia un nuovo tassello da aggiungere: l’ex calciatore avrebbe tradito anche la sua ‘nuova’ fidanzata, Clara Chia Martì. Con chi? Con l’avvocatessa divorzista che si occupa della separazione del calciatore con la cantante colombiana. Rumors che, se mai venissero confermati, sono un chiaro segnale che il detto ‘il lupo perde il pelo ma non il vizio’ non è campato in aria.

La donna tirata in ballo è Julia Puig Gali (cugina del calciatore Riqui Puig ex compagno di squadra di Piquè al Barcellona), un’avvocatessa di 25 anni con alle spalle una laurea in giurisprudenza e un un master in diritto penale economico. A far trapelare la notizia è stato il fotografo e giornalista spagnolo Jordi Martín. Lo ha fatto condividendo sulla sua pagina Instagram il profilo dell’avvocatessa e taggando poi Piquè, al quale chiede: “La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti butta addosso il mondo intero“.

Secondo alcune indiscrezioni i due si sono conosciuti 3 anni fa, una liason nata quando Piquè era sposato con Shakira ma non aveva ancora conosciuto Clara Chia Martì. Ma c’è chi insinua che la relazione sia poi “rifiorita”. Fortuna che l’ex calciatore, indicando il Casio al polso aveva detto: “Quest’orologio è per la vita”. Una trama intricata, insomma, perché di soap opera si tratta, no? E chissà cos’altro verrà fuori.