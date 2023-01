Situazione via via più critica nelle zone dell’Appennino tra la provincia di Rimini e quella di Forlì e Cesena. La neve che si è depositata al suolo ha superato il metro. Le immagini sono state girate nella frazione Scavolino di Pennabilli, a 750 metri d’altezza e a Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Le ruspe sono al lavoro per fare il possibile nel tentativo di liberare le strade dalla neve. Le auto sono sommerse. Reti telefoniche in tilt: vanno solo a tratti, come l’elettricità