L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg partecipa a una manifestazione di “Fridays for Future” a Davos, nell’ultimo giorno della riunione del World Economic Forum nella cittadina svizzera. Lei e altri attivisti hanno lanciato una petizione online chiedendo che le aziende energetiche interrompano qualsiasi nuovo progetto di estrazione di fonti fossili (petrolio, gas o carbone) e che in caso contrario affrontino possibili azioni legali.