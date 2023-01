34 milioni di dollari di beni divisi tra i suoi tre figli, Don Jr., Ivanka, Eric e nemmeno un dollaro all’ex marito Donald. Il testamento di Ivana Trump – morta nel luglio 2022 a 73 anni – parla chiaro. L’ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti, tra l’altro, ha lasciato anche due proprietà a degli amici, e ha provato a lasciarne un’altra per un ex marito, Rossano Rubicondi, ma lui è morto prima di lei. Secondo Forbes, la voce più cospicua del testamento è la casa a schiera che si trova a New York City, situata a mezzo isolato da Central Park. I suoi eredi stanno attualmente cercando di venderla, chiedendo 26,5 milioni di dollari. Non è chiaro se otterranno così tanto. Indipendentemente dal prezzo finale, il ricavato sarà diviso equamente tra Don Jr., Ivanka ed Eric, secondo la volontà della madre. Non sarà una somma da poco per i giovani Trump, in quanto il padre Donald è piuttosto esitante a donare pezzi importanti del suo impero da oltre tre miliardi di dollari. Sempre secondo Forbes, oltre i figli di Trump, il più grande beneficiario potrebbe essere Dorothy Curry, che ha lavorato per decenni per la famiglia Trump, all’inizio come bambinaia e insegnando loro le preghiere che la mamma non conosceva all’epoca in lingua inglese.