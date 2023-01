“Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta”. Senza troppi giri di parole Antonella Clerici ricorda quando il tradimento del suo ex compagno Eddy Martens finì in pasto al pubblico sulle pagine del settimanale Chi. Per quanto doloroso, la conduttrice non mostra però astio nei confronti del mondo della cronaca rosa, anche perché il direttore Alfonso Signorini ebbe l’accortezza di avvisarla prima che la rivista arrivasse in edicola. In una nuova intervista al settimanale la Clerici spiega: “Ricordo quando, sulla copertina di ‘Chi‘, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”. Oggi ‘Antonellina’ è felice accanto a Vittorio Garrone e a proposito degli uomini è arrivata a una conclusione: “Ho capito che maturano dopo i 50 anni. E solo allora anche per loro l’amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre”.

MAELLE, IL REGALO PIÙ GRANDE – Un amore tanto grande, quello di Antonella per Eddy, quanto sofferto. Di quegli anni insieme resta però il regalo più importante: la figlia Maelle, nata nel 2009 e che continua a crescere a vista d’occhio. “L’ho iscritta al liceo e mi ha fatto impressione, somiglia a suo papà ma ha i miei occhi e il mio modo di fare, sono fiera di lei” ha ammesso la padrona di casa di È sempre mezzogiorno, al momento in onda anche con la nuova edizione di The Voice Senior nel venerdì sera di Rai1. Di Maelle la Clerici parla spesso anche in tv. Tra una ricetta e l’altra non nasconde i propri timori di mamma alle prese con l’età più difficile per un figlio, quella dell’adolescenza.

ANTONELLA CLERICI E IL RAPPORTO CON LA CHIRURGIA ESTETICA – Mentre Maelle cresce e diventa una piccola donna, il tempo passa anche per Antonella Clerici, ma questo non sembra essere un grande problema per lei. “Non ho paura di invecchiare: mi piace portare bene la mia età, ma non vorrei dimostrare vent’anni di meno. Vedo facce tumefatte o bocche strane che provocano l’effetto contrario. Devi avere l’accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l’armonia” confida ancora. Lei stessa non nega di ricorrere ai ritocchini. Lo aveva già spiegato sul finire del 2022 in un’intervista a Il Messaggero: “Dal chirurgo ci vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho cominciato a 40 anni. È meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”.