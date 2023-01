Un incidente hot in diretta nientemeno che sull’emittente pubblica inglese, la Bbc. Il fattaccio è avvenuto durante una diretta televisiva sportiva, un momento a dir poco imbarazzante, che ha visto coinvolti il presentatore del programma Match of the Day, Gary Lineker, e gli opinionisti Paul Ince e Danny Murphy. Proprio nel pre-partita dell’incontro tra Wolves e Liverpool è andato in onda l’audio di un video porno, nell’imbarazzo più totale di tutti i presenti.

E’ stato lo stesso conduttore, Lineker, a ricostruire poi quanto accaduto, spiegando di aver inizialmente pensato che l’audio provenisse dal telefono di uno degli opinionisti. Subito, però, si è però reso conto che il rumore era “troppo forte” per provenire dal cellulare di uno degli ospiti, così ha subito cercato di sdrammatizzare dicendo: “La smetti di fare quei rumori, Danny”, riferendosi al commentatore Danny Murphy presente con lui in studio. Lineker ha poi subito aggiunto: “Qualcuno sta inviando qualcosa sul telefono di qualcuno, credo. ‘Non so se l’avete sentito a casa’“. Tempestivamente la Bbc ha interrotto il programma mandando in onda la pubblicità per non creare altro scandalo.

Tornati nuovamente in diretta dopo aver risolto il problema, Lineker ha fatto finta di niente e ha proseguito normalmente la trasmissione passando la linea ai telecronisti per la telecronaca della partita. Salvo poi chiudere la puntata con una battuta ironica: “Il suo gol di stasera è stato da urlo, non l’unico che abbiamo ascoltato stasera”, ha detto riferendosi all’esultanza vista durante il match per il gol segnato da un calciatore del Liverpool.

Durante la serata, poi, la Bbc ha voluto rilasciare una dichiarazione ufficiale di scuse: “Ci scusiamo con gli spettatori che si sono sentiti offesi durante la diretta di calcio di questa sera. Stiamo indagando su come sia potuto accadere”. Qualche ora dopo un tweet dello stesso presentatore Lineker ha chiarito il “mistero”: ha pubblicato infatti la foto di un vecchio telefono cellulare con del nastro adesivo attaccato. La didascalia dice poi: “Bene, abbiamo trovato questo registratore sul retro del set. Per quanto riguarda il sabotaggio, è stato piuttosto divertente“, aggiungendo tre emoji che ridono. Si è quindi trattato di uno scherzo che ha messo però in difficoltà sia il presentatore del programma che l’intera emittente televisiva.