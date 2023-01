La moglie intervista il marito al Tg5. L’episodio, con risvolti comici oltre che critici, non è sfuggito al sito Dagospia che ha segnalato il curioso servizio in onda nell’edizione delle otto. “E ora andiamo alla World Economic Forum di Davos dove ieri si è parlato delle misure per cercare di mitigare i rincari energetici. Ma ci dice tutto la nostra inviata da Davos, Veronica Gervaso“, le parole della conduttrice. L’inviata prende la linea, fa il punto sull’evento e lancia il filmato: “Nonostante gli scenari cupi si vedono segnali positivi, ma sentiamo tutto nel servizio…”.

Qui il colpo di scena, la giornalista nel servizio intervista suo marito, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. “La moglie che intervista il marito è da premio Pulitzer”, commenta il sito diretto da Roberto D’Agostino. L’episodio ha subito suscitato prese in giro e polemiche, Gervaso e Bonomi sono spostati dal 2020. Nello stesso anno l’imprenditore è stato eletto presidente di Confindustria, già nel 2017 era stato nominato presidente di Assolombarda. Veronica Gervaso, figlia del giornalista e scrittore Roberto Gervaso, lavora al Tg5 dal 1995, assunta sotto la direzione di Enrico Mentana.

Dopo una parentesi a New York alla ABC ha fatto ritorno al tg del Biscione nel 2003, con impegni alternati come inviata e conduttrice. Dal matrimonio precedente con Filippo Moschini, Gervaso ha avuto tre figli: Tommaso, Jacopo e Leandro. In questi giorni segue per il telegiornale diretto da Clemente J. Mimun la 53esima edizione del World Economic Forum di Davos, evento che ha preso il via lo scorso 16 gennaio e terminerà domani. In Svizzera sono arrivati ben 2.700 leader da 130 Paesi, fra cui 52 capi di Stato o di governo. Per l’Italia presenti il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, top manager e imprenditori.