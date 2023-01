No, per fare le modelle non bisogna essere necessariamente sotto i 30 anni. Il tabù dell’età, la moda lo ha superato da un pezzo e in passerella gli abiti dei più noti stilisti vengono indossati, in modo perfetto, da donne sopra i 60. Così anche sui social, sono sempre di più le influencer non giovanissime. È il caso di Colleen Heidemann, modella di 74enne di Los Angeles, che su TikTok ha 300 mila follower e su Instagram oltre 400 mila. “Siate chi volete essere e trovate qualcuno che vi ami, a qualsiasi costo”, il suo motto. L’Irish Sun ne racconta le gesta e pare proprio che il suo primo “comandamento” sia fregarsene di chi le dice che non ha più l’età per portare minigonne o truccarsi in modo vistoso: “Amo la vita e amo mostrarmi e perciò indosso quello che mi pare“, ha risposto ai commentatori che le hanno dato della “ridicola”. Colleen nuota, va in bicicletta, gioca a tennis e pratica sollevamento pesi tanto che tra i tantissimi commenti positivi sul suo profilo qualcuno le chiede: “Hai bisogno di un partner per allenarti?“. La modella 74enne mostra su TikTok le sue varie attività quotidiane: la palestra, la beauty routine, le sue passeggiate per Los Angeles, e anche i suoi look, dai più sofisticati ai più casual.

