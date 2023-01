“Con il cuore in mano e un vuoto enorme dobbiamo dirvi che Pumbi ha avuto una brutta reazione stamattina. Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l’ha fatta. Pumba è volato in cielo. E noi siamo letteralmente distrutti…“. Con queste parole Charley e Anna hanno fatto sapere al mondo social che il loro maialino non c’era più. Ma Pumba non era un maialino qualunque: con i suoi 276mila follower, era il maialino più seguiti su Instagram e TikTok. La sua storia era diventata anche un libro intitolato: Pumba, per gli amici Pumbino, pubblicato da Bookabook. Qualche tempo fa si era dovuto sottoporre ad un intervento e oggi è giunta la notizia che non ce l’ha fatta ed è morto.

La storia di Pumba, da tutti conosciuto anche come Pumbi, inizia nel 2020. Charly decide di prendersi cura di lui nel momento in cui nella fattoria, da lui gestita, nasce un solo maialino. “Una cosa stranissima perché generalmente ne nascondo minimo 6 e 7 in un colpo. In più era molto più piccolo del normale e non sembrava proprio in forze“, racconta il ventiseienne. La vita di Pumba non è facile. Dopo un mese dalla nascita, il maialino era cresciuto di poco, non riusciva a nutrirsi e viene allontanato dai genitori. Così Charley e sua mamma Maria Alda decidono di portarlo in casa e regalargli una vita diversa. “A me sembrava un dono” fa sapere il ragazzo, aggiungendo: “Un maialino, l’unico nato. Mi son detto che dovevo fare qualcosa”. Decidono, di far conoscere a tutti la new entry in famiglia a iniziano a condividere le foto di Pumba sul profilo Angolo di paradiso Family. Da quel momento i numeri dei follower, su Instagram e TikTok, aumentano a dismisura, fino ad arrivare alla cifra registrata ora.

Una vita completamente diversa da quella a cui il maialino sembrava destinato. Charley decide poi di andare a vivere con la fidanzata Anna e porta con se anche Pumba. La loro diventa subito una famiglia allargata anche in seguito all’adozione della cagnolina Laika. Qualche tempo fa, Charley e Anna decidono di fare una passeggiata ma: “Nello scendere la macchina Pumba ha messo tutto il peso tutto su una zampetta e si è fatto male. Ha cominciato a urlare e noi abbiamo preso molto spavento”. Giunti dal veterinario, son venuti a conoscenza che il loro maialino aveva: “Una lussazione della testa del femorale dell’acetabolo sinistro e successiva contrattura muscolare dei muscoli della coscia”. Per questo doveva essere operato.

Le varie fasi dell’infortunio e dell’operazione sono state condivise sul profilo Instagram facendo arrivare da parte dei follower messaggi d’amore e di sostegno. Martedì arriva la bella notizia: Pumbino ha superato l’operazione e come gli stessi Charley e Anna fanno sapere: “E’ stata dura ma il nostro maialino del cuore è stato forte”. Pericolo scampato, la famiglia torna a rivivere la loro quotidianità fino ad oggi, quando con un tenero video in bianco e nero hanno fatto sapere che il loro “Pumbi è volato in cielo”. Una notizia che ha lasciato tutti i fan (tra cui anche alcuni vip) senza parole e col cuore infranto: “Nooo mi dispiace tantissimo”, scrive Carlotta di Cucina Botanica, “Nooo non è possibile ! Che dispiacere enorme !”, fa invece sapere Alessandra Celentano.