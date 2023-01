Matilda De Angelis è una delle attrici più affermate del panorama italiano. Classe 1995, la De Angelis ha già una carriera da far invidia. A far parlare in queste ore è, però, la sua vita privata, in particolare la rottura con Pietro Castellitto e la sua attuale vicinanza ad Alessandro De Santis, cantante del duo vincitore di X Factor 2022, i Santi Francesi. Ma andiamo con ordine.

Matilda e Pietro si sono conosciuti sul set del film Rapiniamo il Duce e tra loro è scattata subito la scintilla. Finora tutto sembrava andare a gonfie vele: finora, appunto. Perché secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, le cose non starebbero proprio così. Matilda è stata infatti paparazzata in compagnia di un altro ragazzo: si tratta del cantante dei Santi Francesi, Alessandro De Santis.

Pochi giorni fa sono state pubblicate sul settimanale Diva e Donna alcune immagini di De Angelis in compagnia del cantante. I due sono stati immortalati prima seduti ad un tavolino di un bar, poi nell’auto della De Angelis mentre si baciavano. A quanto pare, però, neanche Castellitto è rimasto da solo: l’attore pare essere impegnato in una nuova storia con Benedetta Porcaroli, collega e migliore amica di Matilda. Non è ancora nulla di confermato ma i due attori sono parsi molto affiatati sul set del film che li vede protagonisti, Enea. Insomma, per una coppia che si lascia altre due sbocciano.