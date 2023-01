Fumo, fiamme e cadaveri: è la scena terribile che è apparsa alle prime persone arrivate sul luogo dello schianto dell’elicottero dei Servizi di emergenza ucraini a Brovary, nella regione di Kiev, in cui hanno perso la vita il ministro dell’Interno ucraino Denys Monastyrskyi, il suo vice Yevhen Yenin e il segretario di Stato del ministero degli Affari interni, Yuriy Lubkovich. Il mezzo è caduto vicino a un asilo e pochi secondi prima di precipitare, secondo alcuni testimoni, era gia’ in fiamme. Tra le vittime anche un bambino, mentre le autorità ucraine hanno rivisto al ribasso il bilancio totale dei morti, sono 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e uomini della Croce Rossa ucraina per fornire assistenza ai civili.