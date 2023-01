La nuova Miss Universo è la statunitense R’Bonney Gabriel. La modella ventottenne di Houston, di padre filippino e madre americana, è stata eletta 71esima regina della bellezza mondiale poche ore fa a New Orleans. A contendersi il prestigioso riconoscimento c’erano 84 concorrenti, tra cui l’italiana Virginia Stablum, mentre Gabriel ha sopravanzato Amanda Dudamel dal Venezuela, risultata al secondo posto, e Andreína Martínez dalla Repubblica Dominicana, al terzo. Come riporta la Cnn, una volta arrivata in finale con la collega Dudamel, a Gabriel è stato chiesto: “Miss Universo ha recentemente apportato un cambiamento inclusivo che consente alle madri e alle donne sposate di competere quest’anno. Qual è un altro cambiamento che vorresti vedere e perché?”. A quel punto la modella ha risposto che sperava in un innalzamento dei limiti d’età delle candidate. “Ho 28 anni siamo già al limite per competere”, ha spiegato la neovincitrice che più volte durante la serata ha mostrato attraverso una dicitura stampigliata su uno degli abiti indossato, e citato verbalmente nelle interviste, il motto “Se non ora, quando”.

“Insegno lezioni di cucito a donne che sono sopravvissute alla tratta di esseri umani e alla violenza domestica”, ha raccontato durante la serata la Gabriel. “E lo dico perché è così importante investire negli altri, investire nella nostra comunità e usare il proprio talento per fare la differenza. Tutti noi abbiamo qualcosa di speciale e quando piantiamo quei semi per altre persone nella nostra vita, li trasformiamo e li usiamo come veicolo per il cambiamento”. Il concorso di quest’anno è stato organizzato per la prima volta da JKN Global Group PCL, una società di distribuzione di media con sede in Thailandia, dopo che il magnate e sostenitore dei diritti transgender Anne Jakkaphong ha acquistato la Miss Universe Organization per 20 milioni di dollari a ottobre. Jakkaphong ha parlato apertamente delle sue esperienze come donna transgender ed è anche la prima donna proprietaria del concorso.