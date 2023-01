Piccolo incidente in studio durante l’ultima puntata di Domenica In. La padrona di casa Mara Venier, tra i tanti volti noti intervenuti al suo fianco domenica 15 gennaio, ha ospitato anche l’amica Alessia Marcuzzi che con il suo programma in onda su Rai 2, Boomerissima, ha esordito in Rai dopo tanti anni in Mediaset. Ad accompagnare Marcuzzi durante l’intervista con la ‘zia Mara’ anche il coreografo del programma Luca Tommasini. L’attenzione, però, è stata improvvisamente attirata da un forte rumore alle loro spalle.

“Ma che succede?”. La Venier e i suoi ospiti si girano proprio verso quella direzione e rimangono senza parole. “Sarà caduto un fotografo”, afferma la Marcuzzi. Proprio così.

A creare quel grande frastuono un fotografo che, durante la diretta televisiva, è inciampato tentando di scattare. Per fortuna solo un grande spavento e nessun problema per il malcapitato che, subito, si è rialzato ed ha continuato il suo lavoro. L’intervista, quindi, è andata avanti tra racconti e risate fino ad momento cult. La Venier insieme alla Marcuzzi e a Tommassini si sono cimentati in un ballo sulla base musicale di Thriller di Michael Jackson. A coinvolgere la conduttrice di Domenica In è stato lo stesso coreografo: “Vieni pure tu per due passetti dai”. “Ma con la mia età? No ragazzi”, ha risposto la Venier che poi però ha ceduto senza troppe insistenze da parte di Tommassini.