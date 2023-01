Fedez a “Sanremo 2023”. Il cantante e imprenditore figura tra gli ospiti a bordo di Costa Smeralda, si esibirà sul “palco sul mare” che sarà in collegamento in diretta con quello principale del Teatro Ariston. La presenza del rapper milanese in Riviera si aggiunge a quella di Chiara Ferragni, l’influencer che sfiora i trenta milioni di follower sarà alla co-conduzione martedì 7 e sabato 11 febbraio con Gianni Morandi e Amadeus.

Non ci sarà la contemporaneità, nella prima e ultima serata sulla nave si esibirà Salmo, nelle altre serate si aggiungono Takagi & Ketra e Gue. “In occasione di questo appuntamento unico, Costa Crociere ha organizzato la crociera-evento più esclusiva e sensazionale di sempre. Un programma mai visto prima su una nave da crociera, in cui Costa ha voluto riunire la presenza di partner d’eccellenza con cui il brand collabora abitualmente, e che rendono speciali le sue crociere”, spiega in una nota la società.

I passeggeri della nave incontreranno la cucina stellata di Bruno Barbieri e l’alta pasticceria internazionale a firma di Iginio Massari, previsto anche uno spettacolo comico di Angelo Pintus. Non si tratta dell’unico spazio “sponsorizzato” legato alla kermesse, farà ritorno a piazza Colombo il palco su cui si esibiranno altri artisti non ancora svelati. Nell’edizione 2020 Nutella, più in generale il gruppo Ferrero, avevano investito cifre importanti, la pandemia aveva fatto saltare l’appuntamento nelle edizioni 2021 e 2022.

Quando mancano tre settimane al debutto di Sanremo 2023″, continua gli annunci di Amadeus. Il direttore artistico ha svelato al “Tg1” i nomi delle due ultime co-conduttrici: la campionessa Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini, si aggiungono alle già note Francesca Fagnani e Chiara Ferragni. Sempre al notiziario, il conduttore ha comunicato la presenza del gruppo internazionale Black Eyed Peas.

Bruno Vespa nel corso di “Domenica In” ha sostituito Amadeus negli annunci svelando la presenza di Volodymyr Zelensky al Festival. Il presidente ucraino parteciperà in videocollegamento nella serata finale. Il giornalista ha riportato le parole del direttore artistico: “Caro presidente, la aspettiamo per la serata finale di Sanremo“. Per concludere, oggi nel corso di “Viva Rai2“, un nuovo annuncio: la reunion dei Pooh con la presenza sul palco anche di Riccardo Fogli, evento previsto martedì 7 febbraio.