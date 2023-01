Martedì sera andrà in onda su Rai 1 una lunga intervista di Bruno Vespa al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Uno speciale di Porta a Porta con al centro un’ora di conversazione registrata a Kiev. E proprio in questa occasione, come ha raccontato Vespa a Domenica In, Zelensky ha chiesto di poter essere ospite al Festival di Sanremo. Il giornalista ha così contattato Amadeus comunicando il desiderio del presidente ucraino e il direttore artistico e presentatore della kermesse canora ha confermato che Zelensky si collegherà in video per la serata finale del Festival. Il presidente ucraino nel mese di marzo del 2022 si era collegato con l’Aula di Montecitorio per un discorso al Parlamento italiano. Pochi giorni prima, sempre in video, era intervenuto nella manifestazione per la pace organizzata a Firenze in piazza di Santa Croce.

Annunciando su Twitter l’intervista di martedì, Vespa scrive: “Un’ora di conversazione a Kiev con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, mentre suonavano le sirene dell’allarme. La sua famiglia, i suoi sogni, la volontà di combattere fino alla vittoria, gli apprezzamenti all’Italia e a Giorgia Meloni martedì sera a Porta a Porta”. Per quanto riguarda Sanremo quella annunciata da Bruno Vespa è l’ultima novità. Poco prima Amadeus al Tg1 delle 13.30 aveva presentato altre due co-conduttrice e un super ospite internazionale. Ad affiancare Amadeus, rispettivamente nella serata di giovedì 9 febbraio e venerdì 10, saranno la campionessa della pallavolo Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini. Mercoledì 7 febbraio, invece, i protagonisti saranno dei super ospiti internazionali, i Black Eyed Peas