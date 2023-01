Comizio improvvisato su una sedia per Stefano Bonaccini nel piazzale antistante il complesso del Belvedere di San Leucio a Caserta. L’incontro, inizialmente previsto in una sala interna dello storico ex setificio di Caserta, si è dovuto svolgere all’aperto perché il numero di persone accorse, oltre 500, era di gran lunga superiore alla capienza della sala. Il candidato alla segreteria del Partito democratico ha quindi deciso di restare all’aperto. “Salgo su una sedia per farmi sentire da tutti, come nei comizi degli anni ’70“, ha esordito divertito Bonaccini all’inizio del suo intervento. L’iniziativa è durata circa un’ora. “La mia paura non è che il Pd scompaia” ha detto il candidato alla segreteria, “ma che diventi irrilevante. La nostra natura è quella di essere un partito maggioritario, e io farò in modo che questo accada. Al M5s e al Terzo Polo dico: fate opposizione al governo e non a noi”.

Video Facebook/Mimmo Volpe