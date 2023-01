Taylor LeJeune, star di TikTok da 1,8 milioni di follower, è morto a 33 anni. Il tiktoker, conosciuto per i suoi video virali in cui mangiava cibo spazzatura o vecchio di anni, secondo quanto detto dal fratello, è deceduto in seguito a un infarto attorno alle 22 dell’11 gennaio.

Conosciuto con il nickname di Waffler69, l’influencer alimentare, prima di sbarcare sul social cinese, già da anni aveva un canale attivo anche su YouTube. Ad annunciare il decesso è stato il fratello, Calyton, anche lui piuttosto attivo sulla piattaforma, come riporta anche Tmz.

Parlando con il sito web, il fratello ha raccontato: “Stava poco bene e aveva chiamato sua madre, ma le cose sono peggiorate e quindi ha chiamato un’ambulanza per andare di corsa in ospedale. Taylor è morto in ospedale”. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che l’influencer abbia avuto un arresto cardiaco. Sia il padre che il nonno, ha raccontato il fratello, soffrivano di problemi cardiaci genetici. Ma in molti si chiedono se il cibo sregolato e spesso caduto che l’influencer mangiava nei suoi video non abbiano influito sul malore. Taylor, infatti, mangiava di tutto, compreso cibo prosciutto in lattina o altri alimenti degli anni ’60.

Il fratello nell’annuncio ha chiesto agli utenti sia di mantenere attivo il canale, continuando a guardare i suoi video, sia un contributo economico per il funerale, lanciando una raccolta fondi su GoFundme.