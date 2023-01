Lapo Elkann sta con il principe Harry. Dopo le rivelazioni scottanti che il nipote della regina Elisabetta ha fatto uscire con la sua autobiografia “Spare“, come il racconto di quando il fratello William lo “aggredì fisicamente”, o di come il principe e la principessa di Galles lo spinsero a indossare la divisa nazista, l’opinione pubblica si è divisa tra chi si schiera con la Corona, profondamente scossa dai racconti del principe e chi invece, forse rivedendo in lui un po’ la narrazione della madre Diana Spencer, lo comprende e lo sostiene. E Lapo Elkann, con un tweet, ha fatto capire di essere con quest’ultimo “schieramento”.

“Harry e un iper sensibile e in necessità di amore e affetto vero più di quanto il mondo lo giudichi. Spero trovi pace e serenità perché la merita”, ha scritto Elkann in un tweet.

Harry e un Hyper Sensibile e in Necessità di AMORE e AFFETTO VERO più di quanto il ????lo Giudichi Spero trovi PACE e SERENITÀ perché la Merita . @expresso pic.twitter.com/H6lNluPm8g — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 14, 2023

Già a inizio gennaio l’imprenditore aveva detto la sua sulla situazione della famiglia reale, sempre tramite Twitter, sottolineando come non ci fosse “motivo in questo mondo” che “giustifichi due fratelli non uniti”. “È tempo di pace e di rispettare le nostre radici”, aveva aggiunto.