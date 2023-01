Sono entrati in casa nel cuore della notte in tre: incappucciati e ben organizzati. Un’azione studiata, quella di cui è stata vittima l’ex modella e influencer Roberta Martini, sequestrata e rapinata nel suo appartamento in zona Porta Romana, a Milano.

Tre persone “con accento dell’est”, secondo il suo primo racconto, si sono intrufolate nella sua abitazione attraverso un ammezzato del palazzo tra le 2.30 e le 3 della notte tra giovedì e venerdì, immobilizzandola e legandole quindi i polsi con delle fascette. Quindi l’hanno costretto ad aprire la cassaforte.

Hanno quindi prelevato e portato via 5mila euro in contanti e gioielli il cui valore resta da quantificare. Quindi dopo aver svuotato la cassaforte, i tre hanno liberato l’ex top model 49enne e sono andati via. “Sto bene, ma sono ancora sotto choc”, ha detto Martini sui propri profili social nelle ore successive all’azione dei rapinatori.

Al lavoro ci sono gli uomini della sezione Antirapine della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Marco Calì, che raccoglieranno la denuncia di Martini. Nel frattempo i tecnici della Scientifica sono già intervenuti nell’appartamento per rilevare eventuali impronte e tracce biologiche, fondamentali per provare a risalire ai tre uomini che hanno svaligiato la casa della 49enne.