Le condizioni di Jeremy Renner potrebbero essere più gravi del previsto. Diverse importanti testate italiane si sono gettate a capofitto su un articoletto del sito web statunitense RadarOnLine dove un medico della Florida, riprendendo una imprecisata fonte tra i familiari dell’attore, parla di una “possibile amputazione di una gamba” per Renner. A seguito del pauroso incidente occorso alla star dell’universo cinecomic Marvel, dove è rimasto schiacciato da uno spazzaneve vicino al suo ranch del Nevada, e dopo due delicati interventi chirurgici, ecco l’ipotesi di un peggioramento. “Jeremy ha già subito due difficili operazioni – ha spiegato una gola profonda vicina alla famiglia Renner a RadarOnLine – Ma ci sono seri dubbi sul fatto che potrà mai tornare a camminare correttamente, se non addirittura di perdere completamente la gamba”.

Sempre nello stesso pezzo – non ripreso da alcun sito statunitense, nemmeno da quelli più simili ai tabloid britannici – viene registrata la testimonianza di un medico della Florida, tal Gabe Mirkin, che pur non avendo accesso ad alcun dati del ricovero dell’attore spiega: “Potrebbe aver bisogno di aste impiantate chirurgicamente per aiutare le sue gambe a guarire e potrebbe essere costretto a subire un’amputazione e usare un’appendice artificiale”. Infine: “Un trauma contusivo al torace come quello che sembra aver avuto significa che potrebbe essersi rotto le costole e che potrebbero esserci danni al cuore”.