TMZ lancia la bomba: Kanye West si è sposato. Dopo essere stato visto a Los Angeles in compagnia di una misteriosa donna bionda, il rapper le avrebbe chiesto la mano. Stando al sito americano, West avrebbe perso la testa per Bianca Censori, l’architectural designer di Yeezy. I due si sarebbero sposati con una cerimonia privata, anche se non avrebbero ancora legalizzato ufficialmente il matrimonio. Nonostante ciò, Ye (pseudonimo del cantante) tratterebbe Censori come fosse già sua moglie: quando, questa settimana, la coppia è giunta al Waldorf Astoria, hotel di lusso a Beverly Hills, lui è stato paparazzato con un anello nuziale al ditImposta immagine in evidenzao.

E non finisce qui. L’ex marito di Kim Kardashian potrebbe aver dedicato alla nuova compagna alcuni versi del suo brano Censori Overload: “E la Bibbia dice, non posso fare sesso prima del matrimonio”. Un tributo alle recenti nozze? L’intero testo della canzone, comunque, non sembra direttamente rivolto a lei.

Chi è Bianca Censori – Laureata in architettura e con un master all’università di Melbourne, Censori è stata proprietaria della “Nylons Jewellery” e, nel 2016, ha lavorato come consulente di design presso Kelektiv. L’anno successivo ha lasciato l’azienda per entrare, come studentessa architetto presso la DP Toscano Architects. Nel 2020, poi è diventata architectural designer di Yeezy, brand di West.