Nell’estate del 2019 era un “clima incandescente” quello che contrapponeva l’allora premier Giuseppe Conte all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. A raccontarlo, in aula a Palermo, è stato lo stesso leader dei 5 stelle deponendo al processo Open Arms, che vede imputato il segretario della Lega per non aver fatto sbarcare i 147 migranti a bordo dell’imbarcazione dell’ong: per questo motivo è accusato di sequestro di persona. “Non ho mai sentito parlare, personalmente, del pericolo della presenza di terroristi a bordo della nave Open Arms né di armi pericolose. Non mi è mai stata rappresentata una situazione del genere”, ha detto Conte, deponendo nell’aula bunker del carcere Ucciardone. In pratica una smentita di quanto paventato all’epoca dal titolare del Viminale.

La lettera diffusa da Salvini: “C’era un clima incandescente” – L’ex premier ha risposto alle domande del procuratore aggiunto Marzia Sabella sulla lettera da lui inviata il 14 agosto all’ex ministro dell’Interno, in cui si chiedeva proprio di far sbarcare i minori, che poi fu resa pubblica dal capo del Carroccio. “Il tema dell’immigrazione è stato sempre un tema di propaganda politica – dice – È chiaro che in questa fase il ministro a cui scrivere ha sempre avuto delle posizioni molto chiare per quanto riguarda la gestione del problema migratorio”, ha spiegato Conte. Successivamente il premier scrisse una missiva aperta al leader della Lega lamentando la diffusione non fedele del contenuto della lettera del 14. “Siamo al 15 agosto – ha ricordato – ci avviavamo verso la crisi di governo e una probabile competizione elettorale, il tema immigrazione è sempre stato caldo per la propaganda politica ed era chiaro che in quella fase, Salvini, che ha sempre avuto posizioni chiare sulla gestione del problema, volesse rappresentare me come un debole e lui invece come rigoroso. Scrissi la lettera aperta perchè mi infastidiva intanto che uno scritto da me inviato al ministro fosse stato diffusa dal destinatario senza la mia autorizzazione. Inoltre avrei gradito che fosse rappresentato per quel che era”. Conte ha spiegato di essere infastidito dal “fatto che una lettera che era mirata a risolvere un problema fosse stata diffusa dal destinatario senza chiedere al mittente l’autorizzazione. Fermo restando che se il Presidente del consiglio scrive al ministro ci può stare, ma avrei gradito che fosse rappresentata nella sua puntualità. Qui invece colgo il clima incandescente rispetto a una competizione elettorale che poteva essere imminente e si voleva rappresentare un presidente del consiglio debole sul fenomeno immigratorio mentre il ministro dell’Interno aveva una posizione di rigore, questo era il clima politico di quel periodo”.

“Scrissi a Salvini che non si potevano respingere i minori” – All’epoca, infatti, il governo gialloverde stava vivendo i suoi ultimi giorni: tra la fine di luglio e i primi di agosto la Lega avrebbe fatto cadere l’esecutivo. “Non ricordo delle interlocuzioni con il ministro Salvini” nell’agosto del 2019 suo caso Open Arms, “parliamo però di una deduzione logica. Eravamo nella fase annunciata della crisi di governo, escluderei una maggiore occasione di dialogo visto il clima che si era instaurato”, ha aggiunto l’ex capo dell’esecutivo. Che poi ha ricordato: “In accordo con il mio staff scrissi al ministro che non si potevano respingere i minori. Fun una sorta di azione di convincimento nei confronti del ministro dell’Interno. Ero in disaccordo con le posizioni del ministro, nella seconda lettera scrissi che c’erano sei paesi europei che avevano confermato la disponibilità alla redistribuzione dei migranti dell’Open Arms“. E ancora, sostiene Conte che sollecitò “il ministro Salvini a far sbarcare i minori a bordo della Open Arms perché secondo me era un tema da risolvere al di là di tutto. Cercai di esercitare una moral suasion sulla questione perché mi pareva che la decisione di trattenerli a bordo non avesse alcun fondamento giuridico“. Secondo l’accusa, infatti, l’allora ministro dell’Interno avrebbe illegittimamente negato alla ong Open Arms con 147 profughi salvati in mare di approdare a Lampedusa e altrettanto illegittimamente avrebbe tenuto a bordo i migranti privandoli della libertà personale.

Il botta e risposta con Bongiorno – L’ex premier ha poi negato dia ver sostenuto “né pubblicamente né riservatamente, che senza la redistribuzione dei migranti non si potesse concedere il pos”, cioè il porto sicuro. L’avvocata Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, ha letto a Conte una informativa del 25 agosto 2018, sul caso Diciotti in cui “prima avete tentato di ricollocare i migranti, esaurito negativamente il tentativo di ricollocare i migranti, il 25 agosto è stato autorizzato lo sbarco”. “Anche dalla lettura di quella informativa mi sembra di avere detto che la condizione dello sbarco era che avvenisse una redistribuzione – dice Conte a Bongiorno – Cosa diversa, come detto, è che di fronte a una situazione e operazioni in atto, di sar, ci siamo attivati prontamente per ottenere una finalità redistributiva. Ripeto, non ho mai dichiarato prima che abbiamo iniziato le attività di coinvolgimento dei Paesi solo dopo lo sbarco. Anzi ho detto il contrario, cercando di prevenire le criticità di lasciare le persone in mare. E’ evidente che la soluzione migliore era ottenere un riscontro di solidarietà e arrivare a uno sbarco in queste condizioni, ma non ho mai sostenuto che senza redistribuzione non si potesse concedere il pos”, ha sottolineato. Dopo la caduta del governo gialloverde, come è noto, Conte rimase a Palazzo Chigi per guidare un nuovo esecutivo sostenuto dai 5 stelle e dal Pd, con Luciana Lamorgese al Viminale: “Anche nel secondo governo con il ministro Lamorgese la questione degli sbarchi venne controllato e gestito con buonsenso”

“Litigai coi leader Ue sulla redistribuzione” – A proposito della redistribuzione, il leader dei 5 stelle ha ricordato di aver costretto “i leader europei ad affrontare il tema dei flussi migratori radicalmente, fermando la discussione nel corso di un vertice europeo e minacciando che non saremmo andati avanti se non avessimo affrontato questo argomento e concordato che la gestione dei flussi non poteva essere affidata ai Paesi di primo approdo. Ci fu un litigio, uno scontro dialettico con i leader di Francia e Germania, in particolare, e restammo tutta la notte a parlarne finchè nelle conclusioni ottenni la formula degli ‘sforzi congiuntì”. Il racconto di Conte si riferisce all’estate del 2018, subito dopo la nascita del governo gialloverde: “Da subito quando mi insediai nel 2018 – ha spiegato – compresi che uno degli aspetti fondamentali era ottenere un passo avanti dall’Europa nella gestione complessiva del fenomeno, cioè non potevamo gestire il fenomeno da soli e infatti elaborai di mio pugno con il mio staff e con diplomatici un progetto da presentare ai leader europei. Nel primo vertice europeo del giugno 2018 presentai un documento con 10 obiettivi che voleva affrontare il tema complessivamente – ha proseguito – e c’era un passaggio centrale sulla redistribuzione come momento di organica politica per la gestione e la regolazione dei flussi a livello europeo. Di fronte ai colleghi degli altri Paesi che volevano trattare la questione come uno dei punti all’ordine del giorno mi impuntai”.