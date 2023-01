Jeremy Renner ha festeggiato il suo 52esimo compleanno nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale del Nevada dove è ricoverato ormai da diversi giorni in seguito all’incidente in cui è rimasto coinvolto il 1 gennaio scorso. L’interprete di Occhio di Falco del mondo Marvel era stato infatti ricoverato d’urgenza dopo essere rimasto schiacciato sotto uno spazzaneve di 60 quintali. Così, nelle sue storie di Instagram è comparsa una foto che lo ritrae letteralmente immobilizzato, circondato dall’equipe medica riunita attorno al suo letto. Nella foto l’attore candidato all’Oscar per The Hurt Locker ha una bruttissima cera oltre ad essere sotto ossigeno con una mascherina che gli copre naso e bocca.

Secondo i referti ospedalieri Renner sarebbe rimasto schiacciato da uno spazzaneve e avrebbe riportato lo schiacciamento del lato destro del petto mentre la parte superiore del busto sarebbe collassata. Oltre a questo avrebbe riportato ferite in diverse parti del corpo tra cui il viso, la testa, un braccio e una gamba. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara nei dettagli ma sembrerebbe che dopo una forte nevicata che ha colpito l’area del Nevada in cui abita l’attore, Renner si sarebbe avvicinato con l’auto a un familiare che si trovava su uno spazzaneve. Intanto rimane ricoverato in terapia intensiva, mentre i medici, nonostante la gravità delle ferite, si dicono ottimisti per un lungo e lento recupero che seguirà a diversi interventi chirurgici a cui Renner si sottoporrà nei prossimi giorni.