È un periodo più difficile del solito quello che sta vivendo Leila Kaouissi, la 18enne che racconta su TikTok la sua battaglia contro i DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare). Stando a quanto riportato da Today, infatti, la ragazza sarebbe scappata di casa, gettando così i genitori (e i fan) nello sconforto più totale. Tutto sarebbe accaduto nella mattinata di ieri 9 gennaio, a Milano (zona Piazza Cinque Giornate) dove Leila vive con la propria famiglia. In serata il padre si sarebbe recato presso le forze dell’ordine per effettuare la denuncia mentre la madre, sui social, avrebbe spiegato in lacrime: “Nei giorni scorsi mi aveva detto che stava malissimo“. “Si sarebbe allontanata per fare alcuni acquisti, mentre la madre riposava”, si legge sul sito che riporta la notizia. Qualcuno su TikTok ha fatto pensare ad un possibile ritrovamento, ma in realtà non si trova nessun’altra conferma al riguardo.

Quello che si è appreso, seguendo alcuni estratti della live della mamma che ora girano su TikTok, è che probabilmente oggi Leila sarebbe dovuta tornare nel reparto di Psichiatria dov’era stata ricoverata prima delle vacanze di Natale. Questo potrebbe essere stato il motivo del suo improvviso allontanamento. “Abbiamo l’appuntamento verso le 9 per fare tutti gli esami”, ha infatti detto la signora Lisa Douhabi, mamma di Leila. Poi ha spiegato: “Mi ha detto che non vuole tornare in Psichiatria, le ho detto torna a casa e poi si parla. Ma neanche io voglio che ci torni perché lì peggiora. Magari in struttura (per DCA, ndr) sì, se c’è. Oggi ho pianto tantissimo, mi manca tantissimo”. “Speriamo che torni stasera”, le ha risposto un ragazzo che era in diretta con lei. Allora la signora ha replicato: “Sì, adesso prendiamo una decisione”. Poi, leggendo un commento, ha aggiunto: “Ciao Filippa, abbiamo trovato Leila. Ciao Filippa”. È difficile comprendere a pieno come siano andate le cose, dal momento che i video che girano sono piuttosto brevi e che la signora Lisa, inoltre, non ha piena dimestichezza con la lingua italiana (la famiglia è di origine marocchina). I fan, infatti, si sentono confusi e in queste ore stanno lasciando commenti sotto al profilo Instagram della mamma di Leila: “È tornata? Ci faccia sapere qualcosa”, “È tornata a casa?”, “La piccola Leila è stata ritrovata? Sono molto preoccupata, non riesco a dormire”. Non vi è alcuna risposta. L’auspicio è che Leila possa riabbracciare presto i genitori, che da anni stanno affrontando una vita completamente stravolta dalla drammatica malattia con cui convive Leila da ormai diversi anni. “Non dormiamo mai, facciamo i turni per sentire il suo battito cardiaco”, aveva raccontato la signora Lisa Douhabi durante una recente intervista.

Inoltre aveva aggiunto: “Mi accusano di non volerla curare. Mi accusano di tenerla a casa. Ma che posso fare? Tre volte la polizia è venuta a casa mia per portarla al pronto soccorso. La portano, lei firma ed esce. Chiedo ai medici come fanno a far uscire una ragazza che sta male, una ragazza che ha il battito del cuore irregolare. Mi rispondono: ‘Signora, la legge è così’. Una legge di mer*a”. E a chi continua ad accusare lei e la figlia di voler monetizzare sulla malattia, Lisa ha deciso di replicare così: “Loro non sanno che lei non prende un soldo, le abbiamo anche bloccato la carta. A me dicono che voglio diventare come Chiara Ferragni o fare il Grande Fratello, ma non sanno l’inferno che passiamo da anni. Non dormo né la notte né il giorno”.