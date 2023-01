La colazione al bar, un piccolo lusso a cui molti non riescono proprio a rinunciare. Tra bar e locali, uno in particolare sta facendo discutere negli ultimi giorni: il caffè Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Il motivo? Fare colazione lì costerebbe meno che in Autogrill. A suscitare grande scalpore è stato un post della pagina Milano Segreta che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook lo scontrino di una colazione fatta da Cracco in Galleria: “Questo è il risultato al bancone di quello che ho pagato facendo colazione da Cracco in Galleria, con una brioche che te la ricordi tutta la vita, stoviglie d’argento e porcellana. Che se state ad ascoltare i cretini che fanno post sensazionalistici lamentandosi di prezzi esorbitanti, che si mettono seduti, serviti e riveriti in galleria, state freschi. Praticamente la colazione all’autogrill costa di più“, si legge nel post accompagnato da una serie di foto esplicative.

Da quanto riporta lo scontrino, la colazione è costata 4 euro e 80. A confermare la storia c’è anche un’altra pagina che ha voluto condividere un’altra esperienza simile: si tratta di Semplicemente Milano gestita dal fotografo Andrea Cherchi, che ha condiviso a sua volta lo scontrino del caffè preso da Cracco, sempre in Galleria. Un post rivolto soprattutto a una signora che ipotizzava una spesa stellare all’interno del ristorante. Questo quello che Cherchi ha scritto: “Alla signora che fuori da Cracco ha detto alle amiche che qui il caffè lo paghi come minimo venti euro, dedico questa mia foto e il mio caffè. Mai parlare senza verificare. Un caffè da Cracco 1 euro e 50. Gentilezza ed eleganza senza prezzo, così come sempre dovrebbe essere“.

Facendo un breve recap abbiamo quindi una colazione da 4euro e 80 e un caffè da 1euro e 50, prezzo si può dire standard di molti bar milanesi. Le foto sono subito diventate virali sul web e non sono certo mancati i commenti da parte degli utenti meravigliati. C’è anche chi sostiene che gli scontrini siano falsi, accuse alle quali Cherchi risponde prontamente: “Da 24 ore va avanti la tiritera che ho pubblicato uno scontrino falso, migliaia di commenti che pubblico ‘fake’, che non è fotografato bene, che da Cracco in Galleria impossibile prendere cappuccino e brioche a poco più di 4 euro. Uno fa informazione e vedono complotti ovunque. Fate passare la voglia”.

Ma c’è anche chi sostiene che il prezzo sia reale dicendo: “La gente vuole andare nei posti fighi e pagare come al bar della stazione”.qq”Quando decido di andare in un certo posto è perchè mi voglio coccolare, e si sa che certi ‘vizi’ costano un po’ di più”, conclude un utente.