Le gaffe social di Rita Dalla Chiesa continuano a far discutere. Qualche mese fa, in piena campagna elettorale la deputata di Forza Italia ha sbagliato a pubblicare una foto, scambiando Molfetta per Giovinazzo, e ieri ha commesso un errore simile che però ha avuto un riverbero ancora maggiore. La conduttrice ha infatti postato su Twitter una foto di “Roma sommersa dai rifiuti” ma sono bastati pochi minuti perché diversi utenti le facessero notare che si trattava in realtà di uno scatto realizzato a Catania. La svista è ovviamente diventata virale ma la conduttrice ha scelto di non cancellare il retweet al post in cui era stata taggata, che oltre alla foto conteneva un duro attacco alla giunta guidata dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. “Basterebbe questa foto per capire il fallimento del Pd grillinizzato M5S a Roma e cancellare dalla lista per sempre questi due partiti. Oltre alla destra ovviamente. Roma affogata tra i rifiuti. Tra un po’ sarà anche emergenza sanitaria”, si legge nel messaggio nel quale oltre alla Dalla Chiesa sono state taggate anche Daniela Santanché e Giorgia Meloni.

Una scelta che ha puntualmente attirato decine di commenti al vetriolo contro la deputata. C’è chi la invita a cercarsi un social media manager, chi la accusa di “fare propaganda a tutti i costi” e chi invece la sprona ad essere “più accorta”. Tra le tante critiche, c’è anche quella di un utente che sottolinea come “il punto non è la condizione di Roma, che conosciamo, ma l’aver condiviso una foto di Catania scambiandola per la Capitale”. La Dalla Chiesa però non arretra di un centimetro e rilancia: da ieri ha infatti cominciato a postare diverse fotografie di strade invase dall’immondizia chiedendo provocatoriamente “Anche questa è Catania?”, taggando per altro l’account di un fotografo, tra i primi a far notare alla deputata l’errore. “Dopo averle fatto notare di aver retwittato una fake news, in mancanza di argomenti, mi ha bannato. Rita, ma non era meglio ammettere l’errore commesso?”, ha scritto l’utente. Oltre al danno, la beffa.