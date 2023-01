Tra gli ospiti di Verissimo, durante la puntata andata in onda ieri 8 gennaio, ecco Giovanna Civitillo. “Una donna brillante e carismatica. La sua vita è un vero e proprio festival d’amore per la sua splendida famiglia”, così Silvia Toffanin ha scelto di accogliere la sua ospite, per la prima volta nello studio di Verissimo. “Ti ammiro tantissimo, sei garbo, eleganza e professionalità“, ha esordito Civitillo rivolgendosi alla presentatrice Mediaset. Quindi il racconto della sua vita: il ballo, l’infanzia, la storia d’amore con Amadeus. “Ho avuto un’infanzia felice. La tipica famiglia unita. Sono sempre stata una bambina determinata e molto altruista. Ancora oggi sono molto protettiva con mamma e papà, ho un bellissimo rapporto con loro. Io devo ringraziarli”, ha raccontato nello studio di Canale 5. In seguito la showgirl ha spiegato: “A 8 anni ho iniziato con la danza classica, ho fatto tutto il percorso, mi sono diplomata e ho iniziato a fare i provini in teatro e in televisione. Il mio sogno era ballare e ci sono riuscita, ho lavorato con Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Alessandra Martines, Raffaella Carrà, con tutti i miei miti. Sono sempre stata molto solare, all’inizio ero anche molto egoista perché volevo ottenere dei risultati sia lavorativamente parlando sia per aiutare la mia famiglia economicamente. Quella era la mia soddisfazione”.

Poi, parlando della sfera privata e sentimentale, Giovanna Civitillo ha rivelato: “Tutto è iniziato durante lo stacchetto della ‘scossa’, se ne sono accorti prima a casa e poi noi. È nato l’amore, quello con la A maiuscola. Non me lo aspettavo, ero sempre un po’ timorosa e invece con lui mi sono sciolta. Poi è arrivato un suo bigliettino per prendere un caffè. Io accetto ma quando mi riaccompagna a casa, lui prova a baciarmi però io non sono molto disponibile. Sono scesa. Però poi ci siamo rivisti e abbiamo costruito quello che è diventato il nostro rapporto. Con lui ho conosciuto per la prima volta l’amore vero, nessuno prima di lui mi aveva preso così”. “Momenti difficili con Amadeus? Sì, ci sono stati – ha confessato Civitillo -. Momenti bui nella carriera di Ama, in cui io ho ammirato ancora di più la sua forza, ha ricominciato da capo. Ci siamo dati letteralmente all’ippica, a livello agonistico, facendo concorsi in giro. Il contatto con i cavalli e la natura ti fa staccare completamente. In questo momento di magia è nato anche Josè (il figlio, ndr). Quando è nato lui, si sono stravolte completamente le priorità”. “Siete una bellissima famiglia”, ha affermato la padrona di casa.

Quindi la showgirl ha parlato di Alice, la figlia nata dal precedente matrimonio del noto conduttore con Marisa Di Martino. In lacrime (di gioia) la showgirl si è lasciata andare ad una toccante dichiarazione d’amore verso quella bimba che ormai è cresciuta: “Alice è un pezzo del mio cuore, io sono cresciuta insieme a lei. È stata la bambina che ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia. Siamo complici, amiche, confidenti. È bellissimo e non è scontato. Noi ci siamo riusciti anche perché lei mi ha scelto. Io ho conosciuto Amadeus, un papà single, e lei ha detto a lui: ‘Papà perché non ti fidanzi con Giovanna?’. L’abbiamo accontentata, io non sarei riuscita a costruire una famiglia senza armonia”, ha detto Civitillo. Poi ha parlato di Amadeus come padre: “In casa non sa fare niente ma con i figli è perfetto. È il babysitter ideale, loro lo adorano anche perché li vizia pure. Le regole? Devo darle io. Sono la mamma pesante, tengo molto allo studio“. Infine una sorpresa, un messaggio da parte del figlio Josè: “Ciao mamma, volevo ringraziarti per tutto quello che fai per me. Ti ringrazio perché mi sostieni in tutto quello che faccio, per questo ti volevo dire che ti amo tanto. Sei la mamma che ogni bambino sogna. Noi due siamo una squadra perfetta, lotteremo mano nella mano contro tutto e tutti. Sei una donna fortissima, ti amo all’infinito mamma”. Ancora lacrime per Civitillo, che ha concluso così l’intervista: “Sono io che ti amo all’infinito amore. Che bello, grazie”. Proprio quest’ultima frase è stata condivisa in un video pubblicato su Instagram dallo stesso Amadeus che, in sottofondo, ha commentato: “Bravissima amore mio, bellissima intervista”.